Обматеривший судью житель Удмуртии добавил к своему уголовному делу еще одну статью

Теперь помимо уголовного дела по факту кражи, грабежа, причинения легкого и тяжелого вреда здоровью в отношении него возбудили дело за неуважение к суду.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинского района добавил себе еще одно уголовное дело, обматерив судью. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, мужчину доставили в суд на заседание о продлении срока содержания под стражей.

Его обвиняют в краже, грабеже, причинению легкого время здоровью и тяжелого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Во время заседания мужчина выразился нецензурной бранью в адрес судьи. За неуважение к суду заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Воткинского районного отдела возбудил уголовное дело. Материал передали в прокуратуру.