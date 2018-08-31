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Не справившаяся с управлением девушка спровоцировала ДТП на трассе в Удмуртии

12:19, 31 августа, 2018
Анна Торхова
12:19, 31 августа, 2018
Анна Торхова
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Водитель выехала на встречку.

Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Сарапул» 21-летняя девушка не справилась с управлением и спровоцировала ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 30 августа около 12:30. Водитель «Киа» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находился 68-летний мужчина.

В результате ДТП девушка получила травмы, ее отвезли в больницу. Водитель «Ниссана» также получил травмы.

 

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

12:19, 31 августа, 2018
Анна Торхова
362
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


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