Не справившаяся с управлением девушка спровоцировала ДТП на трассе в Удмуртии

Водитель выехала на встречку.

Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Сарапул» 21-летняя девушка не справилась с управлением и спровоцировала ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 30 августа около 12:30. Водитель «Киа» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находился 68-летний мужчина.

В результате ДТП девушка получила травмы, ее отвезли в больницу. Водитель «Ниссана» также получил травмы.