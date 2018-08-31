Пятерых жителей Удмуртии обвинили в незаконной вырубке леса на 3 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии пятерых человек обвинили в незаконной вырубке леса. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, сумма ущерба составила почти 3 млн рублей.

Установлено, что в начале 2017 года 59-летний предприниматель, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, нанял людей для вырубки ели, пихты и сосны на территории Якшур-Бодьинского лесничества.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой») и статье 191.1 УК России («Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»).

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.