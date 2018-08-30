Два человек пострадало при столкновении легковушки и автобуса в Ижевске

От удара пассажирки общественного транспорта упали.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии.
29 августа около 19:23 напротив дома №12 по улице Дорожная водитель пожилой водитель «Hyundai» врезался в автобус «Нефаз».
В результате ДТП две пассажирки общественного транспорта упали и получили травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года