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В Ижевске предприятие-банкрот задолжало сотрудникам более 1,5 млн рублей

12:01, 30 августа, 2018
Диана Ворончихина
12:01, 30 августа, 2018
Диана Ворончихина
236
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги
236
0

Организация выплатила деньги только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. После вмешательства прокуратуры предприятие-банкрот из Ижевска выплатило сотрудникам долги по зарплате на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По инициативе прокуратуры бывший гендиректор ООО «РЕМО НТ» и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния») в интересах работников предприятия в суд направлено 30 исковых заявлений о взыскании с общества задолженности по заработной плате, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Все меры прокурорского реагирования удовлетворены.

12:01, 30 августа, 2018
Диана Ворончихина
236
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги

 

 

 


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