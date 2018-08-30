В Ижевске предприятие-банкрот задолжало сотрудникам более 1,5 млн рублей

Организация выплатила деньги только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. После вмешательства прокуратуры предприятие-банкрот из Ижевска выплатило сотрудникам долги по зарплате на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По инициативе прокуратуры бывший гендиректор ООО «РЕМО НТ» и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния») в интересах работников предприятия в суд направлено 30 исковых заявлений о взыскании с общества задолженности по заработной плате, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Все меры прокурорского реагирования удовлетворены.