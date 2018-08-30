В Удмуртии должник угрожал ножом судебному приставу

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Житель Якшур-Бодьинского района угрожал ножом судебному приставу. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношение представителя власти»).

Ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что гражданин является должником по шести исполнительным производствам.