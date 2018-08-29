Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Ижевске

На улице Кирова столкнулись «Фольксваген», «Лада Гранта» и «Шевроле».

Ижевск. Удмуртия. Авария с тремя автомобилями произошла в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

28 августа около 18:50 напротив дома №46 по улице Кирова 79-летний водитель «Шевроле», не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в «Фольксваген», который в свою очередь столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате ДТП водители «Фольксвагена» и «Шевроле» получили травмы. Также пострадали два пассажира – женщина и 10-летняя девочка.