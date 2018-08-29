Подростка из Ижевска отправили в колонию за разбойное нападение

16-летний парень украл у девушки сумку и телефон.

Ижевск. Удмуртия. 16-летнего жителя Ижевска осудили за разбойное нападение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в мае 2018 года ночью подросток увидел на остановке незнакомую девушку и последовал за ней до стадиона одной из школ Устиновского района, где напал на нее. Металлическим прутом он нанес несколько ударов по голове девушки, после чего украл сумку и мобильный телефон.

Потерпевшей нанесен тяжёлый вред здоровью.

«Подсудимый вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном. При назначении наказания судом учтены в качестве смягчающих наказание обстоятельств совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого, принесение извинений потерпевшей. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено», - говорится в сообщении.

Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде 1,5 лет в воспитательной колонии.