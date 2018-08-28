Два пожара произошло в Удмуртии из-за шалости детей

Огонь повредил сени дома и уничтожил 21 рулон сена.

Ижевск. Удмуртия. Два пожара произошло накануне в Удмуртии из-за детской шалости. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, дети не пострадали.

Первое сообщение о возгорании поступило в 11:40 27 августа. Пожар повредил сени 12-квартирного деревянного дома барачного типа, была угроза перехода огня в квартиры.

«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано пять 50-литровых газовых баллонов. Причина пожара – шалость с огнем мальчиков 8 и 9 лет», - говорится в сообщении.

В 16:34 стало известно о возгорании рулонов сена в деревне Выжоил Якшур-Бодьинского района. Из-за шалости 9-летнего мальчика огонь уничтожил 21 рулон.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике обращается к родителям и напоминает, что необходимо разъяснять детям об опасности игры с огнем.