Мужчина вышел на дорогу перед движущимся автомобилем.

Поршур-Тукля. Удмуртия. В деревне Поршур-Тукля в Удмуртии насмерть сбили пешехода. Авария произошла 27 августа в 21:54, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

32-летний водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 34-летнего мужчину. Пешеход вышел на дорогу перед движущимся автомобилем.

В ГИБДД напоминают, что в темное время суток нужно надевать одежду со светоотражающими элементами или обозначать себя фонариком.