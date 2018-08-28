Мужчина вышел на дорогу перед движущимся автомобилем.
Поршур-Тукля. Удмуртия. В деревне Поршур-Тукля в Удмуртии насмерть сбили пешехода. Авария произошла 27 августа в 21:54, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.
32-летний водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 34-летнего мужчину. Пешеход вышел на дорогу перед движущимся автомобилем.
В ГИБДД напоминают, что в темное время суток нужно надевать одежду со светоотражающими элементами или обозначать себя фонариком.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года