Штраф в 200 тыс рублей заплатит бывший полицейский из Ижевска за вымогательство

В прошлом году экс-начальника отделения УЭБ и ПК МВД оштрафовали по той же статье.

Ижевск. Удмуртия. Штраф в размере 200 тыс. рублей выплатит бывший начальник отделения УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике Сергей Зорин. Как сообщила пресс-служба регионального УФСБ России во вторник, 28 августа, приговор Устиновского райсуда вступил в законную силу.

Отметим, в результате совместных мероприятий республиканских управлений ФСБ и СКР Зорина задержали по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Следствие установило, что, являясь сотрудником УЭБ и ПК МВД по Удмуртии, Сергей Зорин, используя своё должностное положение, обманом получил от представителя одной из коммерческих структур 1 млн рублей за якобы решение вопроса о прекращении проводимой в отношении директора этой структуры доследственной проверки и вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обвиняемый свою вину полностью признал.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что в феврале 2017 года Зорина уволили из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.



Напомним, что в 2017 году Зорина уже оштрафовали на 300 тыс. рублей за подобный инцидент. Тогда он вымогал деньги и обещал помочь в прекращении возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника Удмуртского военизированного отряда по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.