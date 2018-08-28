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Штраф в 200 тыс рублей заплатит бывший полицейский из Ижевска за вымогательство

11:20, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:20, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
275
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#вымогательство\n#Следственный комитет России
275
0

В прошлом году экс-начальника отделения УЭБ и ПК МВД оштрафовали по той же статье.

Ижевск. Удмуртия. Штраф в размере 200 тыс. рублей выплатит бывший начальник отделения УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике Сергей Зорин. Как сообщила пресс-служба регионального УФСБ России во вторник, 28 августа, приговор Устиновского райсуда вступил в законную силу.

Отметим, в результате совместных мероприятий республиканских управлений ФСБ и СКР Зорина задержали по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Следствие установило, что, являясь сотрудником УЭБ и ПК МВД по Удмуртии, Сергей Зорин, используя своё должностное положение, обманом получил от представителя одной из коммерческих структур 1 млн рублей за якобы решение вопроса о прекращении проводимой в отношении директора этой структуры доследственной проверки и вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обвиняемый свою вину полностью признал.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что в феврале 2017 года Зорина уволили из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в 2017 году Зорина уже оштрафовали на 300 тыс. рублей за подобный инцидент. Тогда он вымогал деньги и обещал помочь в прекращении возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника Удмуртского военизированного отряда по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.

Задержание оборотня в погонах

Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-27.

11:20, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
275
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#вымогательство\n#Следственный комитет России

 

 

 


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