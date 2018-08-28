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Пьяное вождение довело автомобилиста из Удмуртии до колонии строгого режима

10:30, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:30, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
392
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пьяный водитель
Фото: pixabay.com
392
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Также его лишили прав управлять транспортом на 2 года.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилист из Удмуртии отправился в колонию строго режима за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Установлено, что 38-летний житель Завьяловского района сел пьяный за руль ВАЗ-2107. В ночь с 6 на 7 октября 2017 года он проехал от дома № 13 по улице Северная деревни Пирогово до дома № 74 по улице Красина Ижевска, где был задержан сотрудниками ДПС.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 1 месяц, а также на 2 года лишил права управления транспортными средствами.

10:30, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
392
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пьяный водитель

 

 

 


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