Один человек погиб в Удмуртии при пожаре в общежитии

Мужчина пытался сам справиться с огнем.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии при пожаре в общежитии в селе Дизьмино Ярского района погиб один человек. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, по факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 августа около 23:00 на улице Железнодорожная в одноэтажном общежитии для работников деревообрабатывающего предприятия. В огне погиб 24-летний житель деревни Ворца Ярского района. Установлено, что возгорание произошло, когда молодой человек готовил на электроплите. Он пытался самостоятельно потушить огонь, пожар распространился на весь дом. Остальным двум жильцам удалось спастись.