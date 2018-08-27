В Крыму чуть не утонул 12-летний мальчик из Ижевска

У ребенка лопнул надувной круг, на котором он плавал.

Ялта. Крым. В Ялте спасатели вытащили из воды тонущего 12-летнего мальчика из Ижевска. Сотрудники заметили ребенка при патрулировании акватории Массандровского пляжа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Мальчик на надувном круге отплыл от берега на 40 метров. На этом расстоянии его плавсредство внезапно лопнуло. Ребенок стал звать на помощь.

В результате оперативного реагирования спасатели взяли ребенка на борт катера, доставили на пляж и передали родителям.