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Пять депутатов поселений Малопургинского района не предоставили сведения о доходах

09:00, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
153
0
#Малая Пурга\n#депутаты\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#депутат
Фото: arzik2
153
0

Внесены представления об устранении нарушений закона.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии пять депутатов поселений не предоставили сведения о доходах за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Это народные избранники следующих муниципальных образований: «Бобья-Учинское», «Иваново-Самарское», «Кечевское», «Малопургинское», «Норьинское».

«По результатам проверки в соответствующие сельские советы депутатов муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении», - говорится в сообщении.

09:00, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
153
0
#Малая Пурга\n#депутаты\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#депутат

 

 

 


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