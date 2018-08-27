Пять депутатов поселений Малопургинского района не предоставили сведения о доходах

Внесены представления об устранении нарушений закона.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии пять депутатов поселений не предоставили сведения о доходах за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Это народные избранники следующих муниципальных образований: «Бобья-Учинское», «Иваново-Самарское», «Кечевское», «Малопургинское», «Норьинское».

«По результатам проверки в соответствующие сельские советы депутатов муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении», - говорится в сообщении.