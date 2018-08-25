Предпринимателя в Воткинске оштрафовали за невыплату работнице пособия по беременности

Свою вину женщина-предприниматель полностью признала.

Воткинск. Удмуртия. Женщине-предпринимателю в Воткинске назначили судебный штраф за невыплату зарплаты работнику. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, предприниматель с марта по август 2018 года не выплачивала 27-летней швее пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности. Сумма задолженности работодателя перед своим работником составила 51 тыс. рублей.

Предприниматель на следствии и в суде полностью признала свою вину. С учётом того, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, возместила потерпевшей ущерб, причиненный преступлением, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Решением суда женщине назначен судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.