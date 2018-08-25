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Житель Ижевска установил игровые автоматы в чебуречной

10:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#игровые автоматы\n#Удмуртия\n#азартные игры
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Мужчине грозят арест до 4 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили по статье 171 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый вместе со знакомыми с января 2016 года по март 2018 года приобрели игровые автоматы, предназначенные для проведения азартных игр. Потом мужчины заключили договор субаренды помещения кафе «Чебуречная» и поставили там игровые автоматы в свободном доступе для посетителей. Таким образом, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

В июле 2018 года правоохранительными органами преступная деятельность пресечена.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

10:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
279
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#игровые автоматы\n#Удмуртия\n#азартные игры

 

 

 


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