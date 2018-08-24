Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Кизнере

Молодой человек находился за рулём пьяным и не имел прав.

Ижевск. Удмуртия. В посёлке Кизнер Удмуртской Республики 20-летний водитель «Рено Логан» столкнулся с встречным автобусом «ПАЗ». Как сообщает 1-й отдел управления ГИБДД МВД России о Удмуртии, ДТП произошло в четверг, 23 августа, в 03:22.

Отмечается, что молодой человек не имел водительских прав и находился за рулём пьяным. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Рено Логан» - 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка - получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.