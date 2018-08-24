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Пьяный водитель столкнулся с автобусом в Кизнере

12:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
116
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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Молодой человек находился за рулём пьяным и не имел прав.

Ижевск. Удмуртия. В посёлке Кизнер Удмуртской Республики 20-летний водитель «Рено Логан» столкнулся с встречным автобусом «ПАЗ». Как сообщает 1-й отдел управления ГИБДД МВД России о Удмуртии, ДТП произошло в четверг, 23 августа, в 03:22.

Отмечается, что молодой человек не имел водительских прав и находился за рулём пьяным. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Рено Логан» - 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка - получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

12:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
116
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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