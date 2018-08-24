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В Ижевске нашли пропавшего три дня назад школьника

10:15, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:15, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#школьники\n#МВД Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Мальчик поссорился с отчимом и ночевал все эти дни у друга и в подъезде.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли пропавшего три дня назад 12-летнего школьника. Мальчик поссорился с отчимом и ночевал все эти дни у друга и в подъезде, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

«Установлено, что накануне исчезновения он поссорился с отчимом на садоводческом массиве, после чего вернулся в Ижевск, где ночевал у знакомого подростка и в подъезде. Каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось», - заявили в СКР.

В свою очередь в МВД отметили, что 23 августа, после сигнала о пропаже, по тревоге подняли личный состав завьяловского отдела полиции. Совместно с волонтерами ПСО «Регион 18» проверялись торговые центры, садоводческие массивы, места концентрации молодежи.

В итоге пропавшего подростка нашли в подъезде дома в Октябрьском районе Ижевска.

«В настоящее время он передан в руки родителям. Его жизни и здоровью ничто не угрожает», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

10:15, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#школьники\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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