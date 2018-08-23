Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

Женщина передавала для ознакомления секретные топографические планы.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение государственной тайны. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина дважды передавала для ознакомления секретные топографические планы.

Случаи произошли в апреле-мае 2016 года, когда она работала в нефтедобывающей организации.

«С учетом признания вины, раскаяния в содеянном и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признанных судом исключительными, женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей», - говорится в сообщении.