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Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

16:25, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:25, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
Фото: pixabay.com
849
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Женщина передавала для ознакомления секретные топографические планы.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение государственной тайны. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина дважды передавала для ознакомления секретные топографические планы.

Случаи произошли в апреле-мае 2016 года, когда она работала в нефтедобывающей организации.

«С учетом признания вины, раскаяния в содеянном и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признанных судом исключительными, женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

16:25, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
849
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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