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В Ижевске телефонного террориста отправили на принудительное лечение

15:53, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:53, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
38
0
#терроризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
38
0

Мужчина был неоднократно судим за ложные сообщения в полицию.

Ижевск. Удмуртия. Телефонного террориста из Ижевска отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд признал ранее неоднократного судимого за ложные сообщения мужчину виновным по статье 201 части 1 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»).

17 марта 2018 года в 9:46 обвиняемый позвонил по номеру «112» и сообщил о взрыве газа в доме №18 по улице Орджоникидзе в Ижевске.

15:53, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
38
0
#терроризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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