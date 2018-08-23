В Ижевске телефонного террориста отправили на принудительное лечение

Мужчина был неоднократно судим за ложные сообщения в полицию.

Ижевск. Удмуртия. Телефонного террориста из Ижевска отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд признал ранее неоднократного судимого за ложные сообщения мужчину виновным по статье 201 части 1 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий»).

17 марта 2018 года в 9:46 обвиняемый позвонил по номеру «112» и сообщил о взрыве газа в доме №18 по улице Орджоникидзе в Ижевске.