play
pause
  • $ 67.62 ↑
  • € 78.2 ↑

Жителя Ижевска обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой

15:30, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:30, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
280
0
#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#Следственный комитет России
280
0

Мужчину уже обвиняют в организации занятия проституцией.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии в четверг, 23 августа.

Сорокалетний ижевчанин уже проходит обвиняемым по уголовному делу по статьям 241 УК РФ «Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних» и 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних». В ходе следствия выявили дополнительные эпизоды его преступной деятельности.

Отмечается, что мужчина вовлёк в занятие проституцией на обочине Воткинского шоссе Ижевска трёх девочек 15-16 лет. Установлено, что одну из них обвиняемый неоднократно заставлял вступать с ним в сексуальные отношения, шантажируя, что расскажет об её занятии проституцией родителям.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 133 УК РФ «Понуждение несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа» и 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Расследование уголовных дел продолжается. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.

15:30, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
280
0
#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#Следственный комитет России

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11133

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6985
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

4448
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

4300
17:32, 22 августа, 2018

Три школы в Удмуртии не готовы к новому учебному году

3527
15:58, 17 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12787

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3633
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2829
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2436
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2240
17:50, 20 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4028

Иран показал истребитель собственного производства

3963
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2413
09:32, 21 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2186
18:45, 16 августа, 2018

Все мировые рекорды в фигурном катании списали в архив

2184
17:04, 17 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

22 августа, 2018

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

22 августа, 2018

Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею

21 августа, 2018