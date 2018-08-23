Мужчину уже обвиняют в организации занятия проституцией.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии в четверг, 23 августа.

Сорокалетний ижевчанин уже проходит обвиняемым по уголовному делу по статьям 241 УК РФ «Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних» и 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних». В ходе следствия выявили дополнительные эпизоды его преступной деятельности.

Отмечается, что мужчина вовлёк в занятие проституцией на обочине Воткинского шоссе Ижевска трёх девочек 15-16 лет. Установлено, что одну из них обвиняемый неоднократно заставлял вступать с ним в сексуальные отношения, шантажируя, что расскажет об её занятии проституцией родителям.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 133 УК РФ «Понуждение несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа» и 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Расследование уголовных дел продолжается. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.