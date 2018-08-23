В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП с 12-летней девочкой

Авария произошла 21 августа на улице Камбарская.

Ижевск. Удмуртия. Очевидцев смертельного ДТП с 12-летенй девочкой разыскивают в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Напомним, что авария произошла во вторник, 21 августа, около 17:50 на улице Камбарская, 1а. 34-летний водитель «Лады Гранты» сбил школьницу, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Всех, кто видел момент аварии, просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-085, 8 912 003 27 21, либо в дежурную часть ГИБДД: 415-700, 415-701.