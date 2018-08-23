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Пьяный водитель грузовика перевернулся на трассе в Удмуртии

11:22, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
11:22, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
1106
0
#ДТП\n#Алнаши\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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29-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в среду, 22 августа, около 6:00 на 59 км дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» Алнашского района.

Оказалось, что 29-летний водитель фуры был пьян. Он получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:22, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
1106
0
#ДТП\n#Алнаши\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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