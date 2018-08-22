play
pause
  • $ 67.18 ↓
  • € 77.35 ↑

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

17:32, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:32, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
824
0
#Ижевск\n#Грахово\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#участковые\n#укусы
824
0

Пьяная жительница села Грахово отказалась садиться в полицейскую машину.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу села Грахово в Удмуртии признали виновной по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики в среду, 22 августа.

Суд установил, что 33-летнюю неоднократно судимую безработную селянку 30 мая 2018 года остановил на улице участковый. Так как у женщины были признаки алкогольного опьянения, полицейский попросил сесть её в служебный автомобиль. Но та отказалась, стала оказывать сопротивление и укусила участкового за руку, от чего у того образовались рубцы.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

17:32, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
824
0
#Ижевск\n#Грахово\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#участковые\n#укусы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
10428

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

8112
08:30, 15 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6873
11:30, 18 августа, 2018

Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске 17 августа

4359
15:40, 15 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

3789
16:40, 21 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12749

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3554
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2778
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2389
18:56, 18 августа, 2018

Гидрометцентр пообещал теплый сентябрь жителям России

2062
17:54, 16 августа, 2018

Иран показал истребитель собственного производства

14:10, 21 августа, 2018
3653

Google назвали «дату смерти» Android

3517
13:50, 20 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2136
18:45, 16 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

2098
19:00, 15 августа, 2018

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

2012
10:35, 18 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею

21 августа, 2018