Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

Пьяная жительница села Грахово отказалась садиться в полицейскую машину.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу села Грахово в Удмуртии признали виновной по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики в среду, 22 августа.

Суд установил, что 33-летнюю неоднократно судимую безработную селянку 30 мая 2018 года остановил на улице участковый. Так как у женщины были признаки алкогольного опьянения, полицейский попросил сесть её в служебный автомобиль. Но та отказалась, стала оказывать сопротивление и укусила участкового за руку, от чего у того образовались рубцы.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.