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Житель Удмуртии вместо спортивного питания продавал картофельные очистки

09:48, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:48, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
960
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие
Фото: pixabay.com
960
0

Ранее судимому ижевчанину назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ижевск. Удмуртия. Ранее судимый житель Ижевска вместо спортивного питания продавал картофельные очистки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в апреле 2016 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и размещал в Интернете объявления о продаже спортивного питания. Однако вместо указанного товара в посылках покупатели получали картофельные очистки.

Так от действий мошенников пострадали три человека. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ.

09:48, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
960
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие

 

 

 


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