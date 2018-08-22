Житель Удмуртии вместо спортивного питания продавал картофельные очистки

Ранее судимому ижевчанину назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ижевск. Удмуртия. Ранее судимый житель Ижевска вместо спортивного питания продавал картофельные очистки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в апреле 2016 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и размещал в Интернете объявления о продаже спортивного питания. Однако вместо указанного товара в посылках покупатели получали картофельные очистки.

Так от действий мошенников пострадали три человека. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ.