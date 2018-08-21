Экс-депутат Госсовета Удмуртии Сергей Сороколет отсидит 10 дней за пьяное вождение без прав

Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в пресс-службе Устиновского районного суда Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Бывший депутат Госсовета Удмуртии Сергей Сороколет отсидит 10 дней за пьяное вождение без прав. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в пресс-службе Устиновского районного суда Ижевска.

Решение об административном аресте Сороколета было принято 14 августа, однако бывший депутат оспорил его. 17 августа Устиновский суд оставил меру пресечения без изменений.

«Он не отрицал, что на момент произошедшего у него истек срок действия водительских прав», - рассказали в суде.

Напомним, что депутатом Госсовета (фракция ЛДПР) Сороколет был с 14 октября 2012 года до 10 сентября 2017 года. Он входил в постоянную комиссию по государственному строительству и местному самоуправлению.