Прокуратура выявила нарушения содержания дорог в Устиновском районе Ижевска

В адрес начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» внесено представление об устранении нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили множественные нарушения при содержании дорог в Устиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Проверка установила, что отдельные участки улиц Короткова, Союзной, Труда, Барышникова, Салютовской, Ворошилова, Автозаводской «не соответствуют требованиям действующего законодательства». Покрытие имеет множество просадок, выбоин, на пешеходных переходах не различима дорожная разметка, отсутствуют пешеходные ограждения перильного, тротуары.

Прокуратура района в адрес начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» внесла об устранении нарушений федерального законодательства.