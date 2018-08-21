В Удмуртии автомобилист врезался в жилой дом

Водитель управлял машиной с признаками опьянения.
Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии водитель «Хендай» врезался в жилой дом. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 47-летний мужчина не справился с управлением.
ДТП произошло 20 августа около 23:42 напротив дома №51 по улице Советская в Малой Пурге.
Водитель получил травмы. При этом у мужчины были обнаружены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года