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В Удмуртии автомобилист врезался в жилой дом

12:30, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
12:30, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
97
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Водитель управлял машиной с признаками опьянения.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии водитель «Хендай» врезался в жилой дом. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 47-летний мужчина не справился с управлением.

ДТП произошло 20 августа около 23:42 напротив дома №51 по улице Советская в Малой Пурге.

Водитель получил травмы. При этом у мужчины были обнаружены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

12:30, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
97
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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