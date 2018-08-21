В Удмуртии автомобилист врезался в жилой дом

Водитель управлял машиной с признаками опьянения.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии водитель «Хендай» врезался в жилой дом. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 47-летний мужчина не справился с управлением.

ДТП произошло 20 августа около 23:42 напротив дома №51 по улице Советская в Малой Пурге.

Водитель получил травмы. При этом у мужчины были обнаружены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.