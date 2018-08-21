Более 80 человек в Ижевске получили травмы в общественном транспорте

Большинство из них получены в результате падения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала 2018 года более 80 человек получили травмы в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, телесные повреждения пассажиры получили в результате падений.

Отмечается, что чаще всего травмы в ДТП подобного рода получают пожилые люди, подростки и маленькие дети. Причинами получения травм при поездке в общественном транспорте могут быть: резкое маневрирование или экстренное торможение, применяемые водителями во избежание ДТП.

Иногда и сами пассажиры пренебрежительно относятся к собственной безопасности: отвлекаются на разговоры по мобильному телефону и не держатся за поручни или специальные подвески, опираются на входную дверь, тем самым подвергая себя риску.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае падения пассажир должен обратиться к кондуктору или водителю, вызвать «скорую» и дождаться сотрудников Госавтоинспекции, чтобы зафиксировать факт падения и травмы.