В Удмуртии «Лада Ларгус» столкнулась с локомотивом

Автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии водитель «Лады Ларгус» въехал в локомотив. Авария произошла 17 августа на автодороге «Игра-Сюмси», сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина 1984 года рождения выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, его отвезли в больницу.