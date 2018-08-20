play
pause
  • $ 66.88 ↓
  • € 76.18 ↑

В Удмуртии «Лада Ларгус» столкнулась с локомотивом

16:40, 20 августа, 2018
Анна Торхова
16:40, 20 августа, 2018
Анна Торхова
1022
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#поезда
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВд по Удмуртии
1022
0

Автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии водитель «Лады Ларгус» въехал в локомотив. Авария произошла 17 августа на автодороге «Игра-Сюмси», сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина 1984 года рождения выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, его отвезли в больницу.

поезд.jpg

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

16:40, 20 августа, 2018
Анна Торхова
1022
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#поезда

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

09:30, 13 августа, 2018
8982

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

7751
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

7111
08:00, 13 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6433
11:30, 18 августа, 2018

Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую девочку-подростка

5656
15:29, 13 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12625

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

3655
15:46, 13 августа, 2018

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3117
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2607
14:40, 17 августа, 2018

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

2154
19:57, 14 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

16:29, 14 августа, 2018
2194

На севере Италии обрушится автомобильный мост

2034
15:30, 14 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2014
18:45, 16 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

2006
09:32, 14 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

2006
19:00, 15 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: несостоявшиеся выборы главы Ижевска и новые камеры фиксации нарушений ПДД

Депутаты Гордумы Ижевска не выбрали нового главу города

Результаты. Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018