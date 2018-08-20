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Тело водителя квадроцикла нашли в Балезино

16:00, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
16:00, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
709
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#Балезино\n#Удмуртия\n#водители\n#гибель людей\n#Следственный комитет России
709
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Подробности смерти мужчины выясняются.

Балезино. Удмуртия. Балезинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии провёл проверку по обнаружению тела 34-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, мужчину нашли в поле СПК «имени Чапаева» Балезинского района.

По данным проверки, в пятницу, 17 августа житель посёлка Балезино выехал из дома на своём квадроцикле «Арктик», а в 21:30 группа охотников обнаружила его тело на расстоянии около 10 км в поле. Возле тела находился квадроцикл с механическими повреждениями.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего получил смертельные травмы. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти явилась черепно-мозговая травма.

16:00, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
709
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#водители\n#гибель людей\n#Следственный комитет России

 

 

 


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