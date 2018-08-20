Житель Удмуртии попал в тюрьму за ложное сообщение об угоне автомобиля

Мужчина проведет 1,5 года в колонии-поселения.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя села Колесниково Каракулинского района за ложное сообщение об угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Установлено, что ранее судимый мужчина продал свой автомобиль марки «ВАЗ - 2114», не оформив надлежащим образом сделку, после этого ему стали приходить штрафы за нарушение ПДД.

В декабре 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил об угоне машины. Таким образом он надеялся избежать наказания.

Проверка установила, что автомобиль был продан. Суд признал жителя Каракулинского района виновным по части 1 статьи 306 УК России («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.