18 млн рублей намерено взыскать Минприроды Удмуртии с компании за слив опасных отходов

В результате погибли более сотни деревьев.

Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии намерено взыскать с утилизирующей компании ООО «Чистый дом» 18 млн рублей за загрязнение окружающей среды вблизи полигона по Нылгинскому тракту. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в результате неправомерных действий предприятия погибло более сотни деревьев.

Основной причиной уничтожения просеки могло стать загрязнение почвы сточными водами. В результате анализа выявлено, что предельно допустимые концентрации химических элементов превышены в несколько раз.

«Полигон не имеет соответствующей изоляции, которая позволяет сохранять и откачивать нитраты и, соответственно, нитрат просочился в почву», - сообщил ГТРК «Удмуртия» министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Ранее природоохранная прокуратура уже штрафовала коммунальное предприятие на 150 тыс. рублей за нарушение санитарных правил.