В Ижевске не удалось найти мужчину, который купил подросткам алкоголь

Напившись спиртного, молодёжь решила ограбить магазин.

Ижевск. Удмуртия. Подростка 15-и лет признали в Ижевске виновным по статье 161 УК РФ «Покушение на грабёж». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 28 ноября 2017 года обвиняемый вместе с несовершеннолетними друзьями обратились к незнакомому мужчине с просьбой приобрести им в магазине алкоголь. Мужчина просьбу удовлетворил.

После употребления спиртного подросток решил ограбить магазин «Красное и Белое» по улице Автозаводской. Его знакомые также пошли с ним. После хищения упаковок с шоколадом ребята попытались скрыться, но их задержали на улице сотрудники магазина.

Из показаний очевидцев в суде установлено, что все трое подростков вели себя неадекватно, не воспринимали действительность, выражались нецензурной бранью, не контролировали свои действия. Оказывая активное сопротивление, нанесли побои сотрудникам магазина, а также прибывшим по вызову сотрудникам охраны.

Суд установил, что одной из основных причин совершения преступления явилось состояние алкогольного опьянения. Сам подросток свою вину признал, пояснив, что в силу опьянения не помнит события после употребления спиртного и сам факт грабежа.

С учетом несовершеннолетнего возраста, отсутствия судимостей, суд назначил ему минимальное наказание в виде 40 часов обязательных работ. При этом мужчина, купивший спиртное подросткам, в ходе расследования установлен не был.

Отметим, что подобные действия наказываются статьёй 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и могут достигать лишения свободы сроком до 4 лет.