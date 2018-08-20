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В Ижевске не удалось найти мужчину, который купил подросткам алкоголь

12:22, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
12:22, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
266
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#подростки\n#грабеж
Фото: @arzik2
266
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Напившись спиртного, молодёжь решила ограбить магазин.

Ижевск. Удмуртия. Подростка 15-и лет признали в Ижевске виновным по статье 161 УК РФ «Покушение на грабёж». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 28 ноября 2017 года обвиняемый вместе с несовершеннолетними друзьями обратились к незнакомому мужчине с просьбой приобрести им в магазине алкоголь. Мужчина просьбу удовлетворил.

После употребления спиртного подросток решил ограбить магазин «Красное и Белое» по улице Автозаводской. Его знакомые также пошли с ним. После хищения упаковок с шоколадом ребята попытались скрыться, но их задержали на улице сотрудники магазина.

Из показаний очевидцев в суде установлено, что все трое подростков вели себя неадекватно, не воспринимали действительность, выражались нецензурной бранью, не контролировали свои действия. Оказывая активное сопротивление, нанесли побои сотрудникам магазина, а также прибывшим по вызову сотрудникам охраны.

Суд установил, что одной из основных причин совершения преступления явилось состояние алкогольного опьянения. Сам подросток свою вину признал, пояснив, что в силу опьянения не помнит события после употребления спиртного и сам факт грабежа.

С учетом несовершеннолетнего возраста, отсутствия судимостей, суд назначил ему минимальное наказание в виде 40 часов обязательных работ.  При этом мужчина, купивший спиртное подросткам, в ходе расследования установлен не был.

Отметим, что подобные действия наказываются статьёй 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и могут достигать лишения свободы сроком до 4 лет.

12:22, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
266
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#подростки\n#грабеж

 

 

 


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