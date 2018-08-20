Житель Удмуртии задолжал по алиментам более 1,6 млн рублей

Суд обязал мужчину содержать четверых детей, но он этого не делал.

Ижевск. Удмуртия. Завьяловский районный отдела судебных приставов возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по статье 157 УК РФ ««Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике, мужчина задолжал по алиментам 1 млн 642 тыс. рублей.

По решению Завьяловского районного суда Удмуртской Республики мужчину лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на содержание детей 2002, 2003, 2005 года рождения в размере 1/2 части всех видов заработка, а также в размере 1/8 части всех видов заработка в отношении несовершеннолетней дочери 2012 года рождения.

Мужчина официально не трудоустраивался, финансовую помощь детям не оказывал, мировым судьей за неисполнение обязанностей по содержанию детей был подвергнут наказанию в виде обязательных работ сроком на 140 часов.

Но соответствующих выводов мужчина не сделал, алименты так и не платил. В результате образовалась задолженность по алиментам, вынудившая дознавателя Завьяловского райотдела судебных приставов возбудить уголовное производство.