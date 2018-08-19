Свыше 2,5 млн рублей зарплаты задолжало сотрудникам предприятие из Удмуртии

После вмешательства прокуратуры деньги были выплачены.

Ижевск. Удмуртия. Более 2,5 млн рублей заработной платы задолжало предприятие из Ижевска 159 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В надзорное ведомство Устиновского района города поступило коллективное обращение работников ООО «Центральные заготовительные мастерские». После этого была проведена проверка «соблюдения руководством организации требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы».

Установлено, что за март-май 2018 года долг перед трудовым коллективом организации составляет 2 581 790,14 рублей.

В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, генеральный директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния») и оштрафованы.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме», - говорится в сообщении прокуратуры.