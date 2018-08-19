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Свыше 2,5 млн рублей зарплаты задолжало сотрудникам предприятие из Удмуртии

16:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
16:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
137
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#долг
137
0

После вмешательства прокуратуры деньги были выплачены.

Ижевск. Удмуртия. Более 2,5 млн рублей заработной платы задолжало предприятие из Ижевска 159 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В надзорное ведомство Устиновского района города поступило коллективное обращение работников ООО «Центральные заготовительные мастерские». После этого была проведена проверка «соблюдения руководством организации требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы».

Установлено, что за март-май 2018 года долг перед трудовым коллективом организации составляет 2 581 790,14 рублей.

В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, генеральный директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния») и оштрафованы.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме», - говорится в сообщении прокуратуры.

16:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
137
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


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