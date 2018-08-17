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Жительница Ижевска маскировала детскими игрушками тайник с наркотиками

16:30, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
16:30, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
843
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
Фото: пресс-служба МВД России по Удмуртии
843
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Девушка воспитывает 4-летнего ребенка.

Ижевск. Удмуртия. 21-летняя жительница Ижевска маскировала тайник с наркотиками детскими игрушками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время обыска по месту жительства девушки полицейские нашли более 70 граммов синтетических наркотиков.

«Свертки с опасными веществами девушка, воспитывающая 4-летнего ребенка, хранила в тайнике в полу, который закрывала детскими игрушками», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

16:30, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
843
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


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