Жительница Ижевска маскировала детскими игрушками тайник с наркотиками

Девушка воспитывает 4-летнего ребенка.

Ижевск. Удмуртия. 21-летняя жительница Ижевска маскировала тайник с наркотиками детскими игрушками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время обыска по месту жительства девушки полицейские нашли более 70 граммов синтетических наркотиков.

«Свертки с опасными веществами девушка, воспитывающая 4-летнего ребенка, хранила в тайнике в полу, который закрывала детскими игрушками», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.