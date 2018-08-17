Больше 170 человек пострадали в ДТП из-за ям, кустов и неправильных дорожных знаков в Ижевске

Горожане сообщили стражам порядка о 750 недостатков дорог столицы.

Ижевск. Удмуртия. 154 ДТП произошли из-за ям, кустов и неправильных дорожных знаков в Ижевске с начала года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В дорожных авариях, связанных с недостатками улично-дорожной сети, травмы получили 176 человек. Например, в конце июля на улице Баранова ВАЗ-2115 угодил колесом в выбоину, после этого водитель не справился с управлением и сбил 57-летнего мужчину, который шел по обочине.

Горожане сообщили стражам порядка о 750 недостатков дорог столицы, почти столько же выявили сами стражи порядка.