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Больше 170 человек пострадали в ДТП из-за ям, кустов и неправильных дорожных знаков в Ижевске

13:28, 17 августа, 2018
Ксения Чернова
13:28, 17 августа, 2018
Ксения Чернова
219
0
#дороги\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#происшествие
219
0

Горожане сообщили стражам порядка о 750 недостатков дорог столицы.

Ижевск. Удмуртия. 154 ДТП произошли из-за ям, кустов и неправильных дорожных знаков в Ижевске с начала года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В дорожных авариях, связанных с недостатками улично-дорожной сети, травмы получили 176 человек. Например, в конце июля на улице Баранова ВАЗ-2115 угодил колесом в выбоину, после этого водитель не справился с управлением и сбил 57-летнего мужчину, который шел по обочине.

Горожане сообщили стражам порядка о 750 недостатков дорог столицы, почти столько же выявили сами стражи порядка.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


13:28, 17 августа, 2018
Ксения Чернова
219
0
#дороги\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#происшествие

 

 

 


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