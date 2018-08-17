Ещё одна жертва появилась в деле обвиняемого в сексуальном насилии жителя Ижевска

Мужчина по-прежнему свою вину не признаёт и не даёт показаний.

Ижевск. Удмуртия. Следственный отдел по Индустриальному району Ижевска выявил дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого в насильственных действиях местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Напомним, неоднократно судимого 40-летнего ижевчанина обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении двух подруг его падчерицы.

В ходе расследования следствие установило, что аналогичные действия злоумышленник совершил в отношении ещё одной девочки - одноклассницы его падчерицы. На момент злодеяния девочке было 16 лет. Сообщается, что, когда потерпевшая пришла в гости к подруге, мужчина угостил её колой с коньяком и завёл в ванную комнату, где совершил сексуальное насилие.

Отметим, что злоумышленник задержан и заключён под стражу, но по-прежнему не признаёт себя виновным и отказывается от дачи показаний.