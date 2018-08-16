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В Воткинске прекратили уголовное дело против мужчины, убившего жену на глазах у ребенка

16:35, 16 августа, 2018
16:35, 16 августа, 2018
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#суды\n#убийство
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Трагедия произошла в феврале 2016 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске прекратили уголовное дело против мужчины, который убил жену на глазах у маленького сына. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2016 года.

«В одном из автомобилей, застрявшем в сугробе неподалеку от городской больницы, прохожие обнаружили маленького ребенка и труп его матери с множественными ножевыми ранениями», - сообщали в региональной Прокуратуре.

Стражи порядка задержали подозреваемого – им оказался муж убитой женщины. Выяснилось, что перед случившимся супруги поссорились, мужчина схватил имевшийся в салоне авто нож и несколько раз ударил жену. В результате женщина скончалась.

Мужчине пришлось пройти через множество психолого-психиатрических экспертиз. Дело в том, что из-за постоянных конфликтов в семье у обвиняемого «развилась смешанная тревожно-депрессивная реакция». Специалисты пришли к выводу, что убийство он совершил в состоянии аффекта.

После этого уголовное дело переквалифицировали в «Убийство в состоянии аффекта» (часть 1 статьи 107 УК РФ).

«Убийство в состоянии аффекта относится к преступлениям небольшой тяжести. В соответствии с уголовным кодексом, если с момента совершения преступления небольшой тяжести прошло более двух лет, то значит, истек срок давности уголовного преследования. Поэтому вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - отметили в пресс-службе судейского сообщества.

16:35, 16 августа, 2018
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#суды\n#убийство

 

 

 


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