«ВАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

Авария произошла в Можгинском районе.

Можга. Удмуртия. «ВАЗ» перевернулся на трассе «Елабуга – Пермь» в Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» руководитель первый отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

ДТП произошло утром в четверг, 16 августа, на 102 км дороги в Можгинском районе. 43-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадала 35-летняя пассажирка легковушки.