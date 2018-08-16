«ВАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

Авария произошла в Можгинском районе.
Можга. Удмуртия. «ВАЗ» перевернулся на трассе «Елабуга – Пермь» в Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» руководитель первый отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.
ДТП произошло утром в четверг, 16 августа, на 102 км дороги в Можгинском районе. 43-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадала 35-летняя пассажирка легковушки.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года