Многодетный отец из Удмуртии задолжал своим детям 1,6 млн рублей

В отношение мужчины возбудили уголовное дело.

Завьялово. Удмуртия. Житель Удмуртии задолжал своим четверым детям 1,6 млн рублей алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Мужчина лишен родительских прав по решению Завьяловского районного суда и обязан направлять 1/2 часть всех своих доходов на содержание детей 2002, 2003, 2005 года рождения, и 1/8 часть выплачивать дочери 2012 года рождения.

Однако нерадивый родитель не торопился устроиться на работу и выполнять возложенные на него судом обязательства. В результате ему назначили обязательные работы на 140 часов, но соответствующих выводов мужчина не сделал.

«Без уважительных причин, в нарушение решения суда, будучи подвергнутым административному наказанию, алименты на содержание несовершеннолетних детей не выплачивал», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК России («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).