Оружие и боеприпасы изъяли у коллекционера из Сарапула

Дома у мужчины нашли пистолет «Маузер», ружье и патроны.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

56-летнего мужчину задержали сотрудники УФСБ России по республике совместно с сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский». В доме подозреваемого они нашли и изъяли пистолет системы «Маузер» калибра 7,63 мм, гладкоствольное ружье 12 мм и винтовочные патроны калибра 7,62 мм.

Установлено, что несколько лет назад мужчина, занимаясь поиском предметов старины, нашел оружие и боеприпасы в одном из заброшенных домов Сарапула и хранил их в своей коллекции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствии с законом граждане могут избежать уголовной ответственности только в случае добровольной выдачи оружия в органы внутренних дел.