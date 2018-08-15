9-летняя девочка утонула в заброшенном карьере Ижевска

По данному факту началась проверка.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет начал проверку по факту утопления 9-летнего ребенка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Известно, что 13 августа девочка из Завьяловского района приехала в гости к своей тете в Ижевск. Днем 14 августа она пошла гулять с подругой в окрестностях улицы Олега Кошевого, около заброшенных карьеров. Когда девочки сидели на бетонных плитах, установленных на берегу, у одной из них упал в воду пакет с соком. Школьница решила спуститься к воде, поскользнулась, упала в воду и утонула.

Отметим, что глубина этих карьеров достигает 4 метров. Сейчас они используются как пожарные.

Следователи выясняют на чьем балансе находятся водоемы, каков порядок их обустройства, содержания и обеспечения безопасности людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.