Двух пешеходов сбили в Ижевске за прошедшие сутки

Женщины получили травмы и попали в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 14 августа сбили двух пешеходов. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, женщины получили травмы.

Около 14:24 напротив дома №21 по улице Петрова. На женщину 1966 года, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал «Рено Логан».

Вторая пострадавшая, женщина 1948 года рождения, переходила дорогу на светофор. ДТП произошло около 18:00 напротив дома №1 по улице Петрова. За рулем «Лады X-Ray» был мужчина 1963 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.