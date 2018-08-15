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Двух пешеходов сбили в Ижевске за прошедшие сутки

10:05, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:05, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
787
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
787
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Женщины получили травмы и попали в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 14 августа сбили двух пешеходов. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, женщины получили травмы.

Около 14:24 напротив дома №21 по улице Петрова. На женщину 1966 года, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал «Рено Логан».  

Вторая пострадавшая, женщина 1948 года рождения, переходила дорогу на светофор. ДТП произошло около 18:00 напротив дома №1 по улице Петрова. За рулем «Лады X-Ray» был мужчина 1963 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:05, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
787
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#происшествие

 

 

 


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