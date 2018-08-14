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Житель Ижевска избил соседа и закрыл его в комнате, оставив умирать

16:10, 14 августа, 2018
16:10, 14 августа, 2018
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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Мужчина скончался спустя несколько дней, так и не сумев открыть дверь.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска предстанет перед судом за убийство соседа по неосторожности. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, обвиняемый жил в коммунальной квартире.

«Он неоднократно избивал соседей, в том числе потерпевшего, а во время его отсутствия использовал его комнату по своему усмотрению. Соседи не обращались в полицию, так как боялись обвиняемого», - отмечают следователи.

Незадолго до трагедии злоумышленник в очередной раз устроил скандал. Ему не понравилась музыка, которую слушал сосед. Мужчина ворвался в комнату к меломану, избил его, сломал ребра, потом вышел и захлопнул дверь с такой силой, что замок заклинило. Избитый мужчина скончался спустя несколько дней, так и не сумев открыть дверь и обратиться за помощью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Напавший на соседа своей вины не признал.

Материалы дела уже передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

16:10, 14 августа, 2018
636
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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