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Споивший и изнасиловавший дочь знакомого житель Воткинска пытался обжаловать приговор

14:01, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
14:01, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
934
0
#дети\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#приговор\n#изнасилование
Фото: @arzik2
934
0

Верховый суд Удмуртии оставил приговор в виде 12 лет колонии строгого режима в силе.

Воткинск. Удмуртия. Осужденный за изнасилование дочери знакомого житель Воткинска не добился смягчения наказания в Верховном суде. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в ночь с 13 на 14 января 2017 года мужчина выпивал с приятелем. Споив дочь хозяина квартиры, мужчина надругался и изнасиловал девушку. Все это время отец несовершеннолетней спал на кухне.

В мае этого года Воткинский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении несовершеннолетней). Приговор отправил его на 12 лет в колонию строгого режима.

Однако житель Воткинска не согласился с решением в части юридической оценки содеянного, а также полагая, что вина его не доказана. Верховный суд Удмуртии рассмотрел жалобу и оставил решение без изменения. Приговор вступил в силу.

14:01, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
934
0
#дети\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#приговор\n#изнасилование

 

 

 


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