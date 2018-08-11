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До 20 лет тюрьмы грозит надругавшемуся над детьми жителю Ижевска

17:58, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
17:58, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
351
0
#дети\n#секс\n#Удмуртия\n#следствие\n#Завьялово\n#происшествие
351
0

Мужчину, который уводил девочку в лес, заметила местная жительница.

Завьялово. Удмуртия. До 20 лет тюрьмы грозит надругавшемуся над детьми жителю Ижевска. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчину задержали жители Завьялово.

Незадолго до случившегося злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы и приехал в гости к знакомому в Завьялово, чтобы вместе выпить.

«Употребив там спиртные напитки, он увидел на улице незнакомую 7-летнюю девочку. Злоумышленник предложил ребенку пойти пускать в ручье кораблики и под этим предлогом увел в лесопосадку, где совершил над ней сексуальное насилие. Затем он спрятался в кустах напротив детской площадки, где играли малолетние дети, и совершил в отношении них сексуальное насилие», - говорится в сообщении

Мужчину, который уводил девочку в лес, заметила местная жительница. Она позвала на помощь мать малышки и односельчан. Они и нашли злоумышленника, который прятался в кустах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств. Материалы уже передали в суд.

17:58, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
351
0
#дети\n#секс\n#Удмуртия\n#следствие\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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