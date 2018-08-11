Председателя правления могут привлечь к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. ТСЖ в Ижевске собирало с жильцов деньги за услуги, которые не оказывало. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики, председателя правления могут привлечь к административной ответственности.

«Проверки установлено, что ТСЖ в квитанциях на оплату коммунальных услуг в течение длительного времени указывались услуги по содержанию и обслуживанию пожарной сигнализации», - отмечается в сообщении.

Однако в доме нет ни противопожарной сигнализации, ни противопожарного оборудования.